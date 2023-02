Karlsruhe vor 1 Stunde

Feuer in Maschinenanlage am Rheinhafen: 40.000 Euro Schaden

Am Dienstagabend wurde die Karlsruher Feuerwehr zu einem Einsatz in der Fettweißstraße gerufen. Grund dafür war ein Brand in einer Maschinenanlage, der sich nach Angaben von Betriebsmitarbeitern bereits auf mehrere Anlagenteile ausgebreitet hatte. Personen wurden dabei nicht verletzt, dafür entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.