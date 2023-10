Während in Aue unter anderem ein Zimmerbrand am Montagabend für einen Einsatz sorgte, musste in Wolfartsweier brennendes Baumaterial auf einer Baustelle gelöscht werden. In Durlach brannte wiederum eine Gartenhütte. Die Feuerwehr betont in einer Pressemitteilung, dass alle Brände schnell gelöscht werden konnten. Inklusive des umgekippten Tanklasters, wurde die Feuerwehr sieben Mal gerufen.