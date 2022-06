von (pol/cak)

15:47 Kein Personenschaden

Wie die Feuerwehr gegenüber ka-news.de vor Ort bestätigt, befinden sich keine Personen in den betroffenen Gebäuden in der Werderstraße. Aktuell laufen die Löscharbeiten im Bereich der Spitzbögen der betroffenen Gebäude. Die Feuerwehr ist in zwei Gebäuden und über eine Drehleiter im Einsatz.

15:40 Feuerwehr-Einsatz in der Südstadt

Um welche Art Brand es sich handelt ist aktuell noch unklar. Die Polizei ist im Moment mit Absperrmaßnahmen beschäftigt. Aufgrund der Enge in der Südstadt, könnten die Absperrungen weiträumig erfolgen. Sobald mehr Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

Alle Bilder zum Einsatz: