Karlsruhe vor 2 Stunden

Feuer in Bruchsaler Straße in Karlsruhe: Eine Person verletzt

Am Mittwochabend, gegen 22.35 Uhr, wurde bei der Feuerwehr ein Brand in der Bruchsaler Straße in Karlsruhe gemeldet. Laut Pressemitteilung der Branddirektion Karlsruhe habe sich das Feuer von einem Wohnhaus auf eine angrenzende Garage ausgebreitet. Eine Person musste mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.