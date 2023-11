Karlsruhe vor 1 Stunde

Feuer im 12. Stock! Feuerwehr aktuell bei Hochhausbrand in Karlsruhe im Einsatz

Wie die Polizei Karlsruhe auf Nachfrage bestätigt, läuft in einem Hochhaus an der Ecke Durlacher Allee/Wolfwartsweierer Straße aktuell ein Feuerwehreinsatz. In einer Wohnung ist es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.