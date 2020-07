vor 1 Stunde Karlsruhe Feuer am Rheinhafen: Verpuffung und Staubexplosion in Asphaltwerk

Am Rheinhafen kam es am Donnerstagnachmittag in einem Silo in einem Asphaltwerk in der Nordbeckenstraße zu einer Verpuffung und Staubexplosion. Das bestätigt die Feuerwehr gegenüber ka-news.de. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.