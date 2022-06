Karlsruhe vor 1 Stunde

Festnahme in Karlsruher Apotheke eskaliert: Zwei Polizisten verletzt und dienstunfähig

Durch Widerstandshandlungen und eine versuchte Gefangenenbefreiung bei einer Festnahme wurden am Montagabend in der Karlsruher Innenstadt zwei Polizisten so stark verletzt, dass sie ihren Dienst nicht weiter fortsetzen konnten. Das teilt das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Grund für die Festnahme soll ein gefälschtes Medikamentenrezept gewesen sein. Schlussendlich konnten der 28-Jährige Mann und seine alkoholisierte 37-jährige Begleitung in Gewahrsam genommen werden.