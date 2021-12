vor 59 Minuten Karlsruhe Festnahme in der Werderstraße: 46-Jähriger wirft Geschirr und Möbel aus der Wohnung

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe soll ein womöglich psychisch beeinträchtigter Mann Gegenstände aus seiner Wohnung in der Werderstraße geworfen und so einen Polizeieinsatz verursacht haben. Infolgedessen musste das Gebiet um die Werderstraße abgesperrt werden. Der Mann konnte in seiner Wohnung festgenommen und in eine Fachklinik gebracht werden.