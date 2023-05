Es gehört zu Festivals genau wie die Musik: Camping auf dem Festivalgelände. Das gilt natürlich auch für das Southside 2023. Das größte Festival in Baden-Württemberg bietet den Besucherinnen und Besuchern verschiedene Varianten an, um die Nächte direkt am Ort des Geschehens zu verbringen.

Welche Camping-Möglichkeiten gibt es auf dem Southside 2023? Was kostet es, die Nacht auf dem Festival zu verbringen? Wir haben alle Infos hier für Sie.

Camping auf dem Southside 2023: Welche Möglichkeiten gibt es?

Neben einem riesigen Zeltplatz, der auf keinem Festival fehlen darf, bietet das Southside 2023 auch komfortablere Übernachtungsmöglichkeiten an. Man kann zum Beispiel im Resort-Bereich ein bereits aufgebautes Zelt beziehen und die wassergespülten Sanitäranlagen auf dem Gelände nutzen. Wer es nach den lauten Konzerten eher ruhig mag, kann außerdem auf dem "Grüner Wohnen"-Campingplatz die Nacht verbringen. Dort sind nachts nämlich laute Unterhaltungen und das Abspielen von Musik verboten - außer es findet alles in einer Lautstärke statt, die andere Camp-Bewohner nicht stört. Alle Camping-Möglichkeiten auf dem Southside 2023 im Überblick:

Regulärer Campingplatz: Hier bekommt man die klassische Festival-Erfahrung, denn es wird auch gerne nach den Konzerten weiter gefeiert. Zugelassen sind hier nur Zelte - für Wohnmobile und andere Camper gibt es einen separaten Campingplatz.

Hier bekommt man die klassische Festival-Erfahrung, denn es wird auch gerne nach den Konzerten weiter gefeiert. Zugelassen sind hier nur Zelte - für Wohnmobile und andere Camper gibt es einen separaten Campingplatz. "Grüner Wohnen": In diesem Bereich steht Ruhe, Sauberkeit und Rücksicht im Vordergrund. Sollte man sich nicht an die Regeln halten, kann man seine Zugangsberechtigung verlieren und wird unter Umständen auf den regulären Campingplatz verwiesen.

In diesem Bereich steht Ruhe, Sauberkeit und Rücksicht im Vordergrund. Sollte man sich nicht an die Regeln halten, kann man seine Zugangsberechtigung verlieren und wird unter Umständen auf den regulären Campingplatz verwiesen. Resort: Das Camping-Resort ist wohl die komfortabelste Übernachtungsvariante, die auf dem Southside 2023 angeboten wird. Hier können Besucherinnen und Besucher bereits aufgebaute Zelte beziehen oder auch mit dem eigenen Zelt anreisen. Zu den Vorzügen gehören Duschen, wassergespülte Toiletten, mehr Platz, WLAN und gegen Aufpreis auch ein Stromanschluss.

Das Camping-Resort ist wohl die komfortabelste Übernachtungsvariante, die auf dem Southside 2023 angeboten wird. Hier können Besucherinnen und Besucher bereits aufgebaute Zelte beziehen oder auch mit dem eigenen Zelt anreisen. Zu den Vorzügen gehören Duschen, wassergespülte Toiletten, mehr Platz, WLAN und gegen Aufpreis auch ein Stromanschluss. Trailer Park: Auf dem Trailer-Park-Gelände dürfen Wohnwagen, Caravans, Wohnmobile und auch umgebaute Autos/Vans geparkt werden. Die beiden Trailer-Areale befinden sich auf dem regulären Campingplatz und auf der Fläche des "Grüner Wohnen"-Bereichs. Mit einem "Trailer Park Power Claim" kann man eine Fläche von ca. 32 m² mieten, die auch über einen Stromanschluss verfügt.

Southside 2023: Camping-Preise - Was kostet die Übernachtung?

Die Übernachtung ist im Festival-Pass für das Southside 2023 inbegriffen - zahlt man also die 259 Euro, um das ganze Line-up des Festivals zu erleben, kann man sich im Anschluss zwischen dem "Grüner Wohnen" und dem regulären Campingplatz entscheiden. Zusätzlich hat der Veranstalter sogenannte "Camping Claims" angeboten, die sowohl im Trailer Park als auch auf den Camping-Plätzen die Auswahl eines bestimmten Areals ermöglichten. Diese sind mittlerweile allerdings ausverkauft. Wenn Sie einen Festival-Pass erwerben, müssen Sie sich also am Tag der Anreise auf die Suche nach einem passenden Zeitplatz begeben. Diese Upgrades und Übernachtungsmöglichkeiten stehen weiterhin zur Verfügung:

Resort Camping: 179 Euro

Strom im Resort: 119 Euro

WLAN im Resort: 10 Euro

Trailer Park Power Claim: 299 Euro

Wenn Sie eine Zeltunterkunft im Resort buchen möchten, haben Sie diese Möglichkeiten:

Sundeck Plus, 2 Personen: 1.299 Euro

Sun Lounge, 4 Personen: 1.899 Euro

Sun Lounge, 3 Personen: 1.599 Euro

Sun Lounge, 2 Personen: 1.299 Euro

Sundeck, 2 Personen: 1.099 Euro

Sunny Side, 3 Personen: 1.399 Euro

Sunny Side, 2 Personen: 1.199 Euro

Sunny Side, 1 Person: 899 Euro

Summer Tent, 6 Personen: 1.699 Euro

Summer Tent, 5 Personen: 1.449 Euro

Summer Tent, 4 Personen: 1.199 Euro

Summer Tent, 3 Personen: 949 Euro

Summer Tent, 2 Personen: 699 Euro

Die Special-Camping-Angebote sind nur in Verbindung mit einem Festival-Pass gültig, der nicht im Preis enthalten ist.