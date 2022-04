vor 1 Stunde Karlsruhe Vorverkauf startet am 3. Mai: So kommt ihr an Tickets für Das Fest in Karlsruhe

Wie die Organisatoren für Das Fest in Karlsruhe mitteilen, startet der Ticketvorverkauf für das Event in der Günther-Klotz-Anlage am 3. Mai. Einen Abend zuvor soll das Line-Up des Festivals bekannt gegeben werden.