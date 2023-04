Zwei Tage lang hieß es Schlendern, Schlemmen, Shoppen und Genießen beim "Fest der Sinne" in der Karlsruher Innenstadt.

Bild: Thomas Riedel

Gäste aus der ganzen Region kamen und feierten in der Frühlingssonne.

Bild: Thomas Riedel

"Bei den vielfältigen Angeboten auf den Plätzen war für jeden etwas dabei, es war ein Fest für die ganze Stadt und die ganze Familie“" so Oberbürgermeister Frank Mentrup.

Bild: Thomas Riedel

Mit Spezialitäten aus den Regionen Baden, Pfalz und Elsass locke unter anderem der Genussmarkt auf dem Marktplatz am Samstag und Sonntag. Viel geboten war auch für die jüngsten Festgäste.

Bild: Thomas Riedel

Auf dem Friedrichsplatz und dem Kirchplatz St. Stephan kündete fröhliches Kinderlachen von den vielfältigen Angeboten und Erlebnissen, heißt es in der abschließenden Presseinformation der Karlsruhe Marketing und Event GmbH.

Bild: Thomas Riedel

Der verkaufsoffene Sonntag war auch in diesem Jahr wieder ein Besuchermagnet.

Bild: Thomas Riedel

"Der Wettergott muss ein Karlsruher sein - anders ist es nicht zu erklären, dass trotz anderslautender Vorhersagen an beiden Tagen die Sonne mit den zigtausenden Besuchern in der Karlsruher City bei angenehmen Temperaturen um die Wette strahlte", so Frank Theurer, Geschäftsführer der City Initiative Karlsruhe.

Bild: Thomas Riedel

"Die Baustelle am Marktplatz wurde sprichwörtlich weggefeiert", fasste Frank Theurer das Wochenende zusammen.

Bild: Thomas Riedel

Alle Bilder