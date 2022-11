Fernreisen liegen im Trend. Kein Wunder, dass Karlsruhe seinen Bahnhof entsprechend "aufhübschen" will. So steht seit dem Jahr 2014 fest, dass auf einer Fläche von rund 14.425 Quadratmetern in der Fautenbruchstraße ein moderner Fernbusbahnhof entstehen soll.

Sechs Punkte für einen besseren Fernbus-Terminal

Doch selbst nach acht Jahren hat sich an der besagten Stelle bis heute nicht viel getan. Zunächst wurden verschiedene Modelle für den Bau und den Betrieb geprüft. Danach musste die Frage nach einem Investor geklärt werden. Zuletzt legte die Corona-Pandemie dem Vorhaben Steine in den Weg und beutelte die Tourismusbranche zusätzlich.

Archivbild: An der Fautenbruchstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs wurde ein Parkplatz eingerichtet. Langfristig soll an dieser Stelle ein neues Busterminal entstehen. | Bild: Sarah Ball

Nun wurde das Thema Fernbus-Terminal von der FDP-Fraktion erneut thematisiert. In einem Antrag an den Karlsruher Gemeinderat listen die Stadträte sechs Punkte auf, die es zur Aufwertung des Busbahnhofes bedürfe.

Diese beinhalten:

Eine durchgehende Überdachung, um Fahrgäste Schutz vor Regen und Sonneneinstrahlung zu bieten.

Eine Gepäckschließanlage, um Koffer und Taschen der Reisenden mit längerem Aufenthalt zu verstauen.

Eine deutliche Nummerierung der Haltestellen und ein elektronisches Anzeigesystem.

Eine Beleuchtungsanlage, um die Aufenthaltssicherung zu steigern.

Eine ausreichende Anzahl an Sitzgelegenheiten.

Graue Tonnen an den Haltestellen sollen durch optisch aufgewertete Abfalleimer ersetzt werden.

"Mit diesen Maßnahmen kann der gesamte Hauptbahnhofsbereich Süd für alle Menschen attraktiver und sicherer gestaltet werden sowie der Reise- und Tourismusstandort Karlsruhe wiederbelebt und gestärkt werden", heißt es im Antrag der FDP.

Bebauung frühestens ab 2026

Die Stellungnahme der Stadtverwaltung schlägt allerdings andere Töne an. Denn: Dass der Fernbus-Terminal bald Eröffnung feiert liegt noch in ferner Zukunft. Mit anderen Worten: Vor 2026 braucht Karlsruhe gar nicht erst mit einem Fernreisebusbahnhof zu rechnen.

Der jetzige Busbahnhof auf der Südseite des Hauptbahnhofs. (Symbolbild) | Bild: Thomas Riedel

So heißt es in der Stellungnahme: "Eine Entwicklung der Grundstücke in der Fautenbruchstraße ist derzeit von vielen Faktoren abhängig, die sich schwer abschätzen lassen. Aufgrund diverser baulicher und finanzieller Abhängigkeiten ist nach derzeitigem Stand eine Bebauung frühestens ab 2026 vorstellbar".

Hinzu sei abzuwarten wie sich der Markt der Fernreisebusse entwickle, wovon wiederum der Umfang der zukünftigen Haltepunkte abhänge. Ebenso habe aufgrund der Pandemie noch keine Auswertung der verkehrlichen Situation nach Bezug der Büroriegel von IONOS by 1 & 1 stattfinden können.

!Sobald die Ergebnisse über die Entwicklung der verkehrlichen Situation vorliegen, wird die Verwaltung diese in die gemeinderätlichen Gremien einbringen und einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen unterbreiten. In diesem Zusammenhang wäre dann im Rahmen einer erneuten Abwägung auch über einen Verbleib der Fernbushaltepunkte am jetzigen Standort und gegebenenfalls entsprechende Aufwertungsmaßnahmen zu entscheiden", heißt es seitens der Stadtverwaltung abschließend.