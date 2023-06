Urlaub heißt, sich fallen zu lassen und dem stressigen Alltag zu entkommen. Wenn aber keine freien Wochen anstehen, gibt es Möglichkeiten, das Urlaubsfeeling direkt vor der Haustür zu finden. ka-news.de hat 5 Orte in und um Karlsruhe für euch herausgesucht, die im Sommer einen Besuch wert sind.

5 Orte mit Urlaubsfeeling: Tropic Beach Bar Rheinsheim

Das Gelände der Tropic Beach Bar erstreckt sich auf ungefähr 7.000 Quadratmeter. Neben der Strandbar, die sich am Ufer des Rheins befindet, können die Gäste entweder die Bar oder das Beachvolleyballfeld nutzen. Für die kleinen Besucher ist auch ein Spielplatz zum Austoben vorhanden.

Mit Sandstrand, Liegen und leckeren Cocktails, ist die Tropic Beach Bar einen Besuch wert. Mallorca war gestern!

Adresse: Am Brückenkopf 1, 76661 Rheinsheim

Telefon: 07256/ 925 93 47

E-Mail: info@tropicbeach.de

Parkplätze sind direkt vor der Bar vorhanden

Öffnungszeiten Tropic Beach Bar

Montag bis Freitag: 12 bis 22 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertags: 12 bis 22 Uhr

Preise Tropic Beach Bar

Aufgrund fehlender Information kann keine Aussage darüber getroffen werden.

Gibt es eine Beach Bar auch in Karlsruhe?

Wer keine Lust auf 40 Minuten Autofahrt hat, braucht sich nicht zu sorgen. In Karlsruhe gibt ebenfalls eine Strandbar, das P10. Der Unterschied zur Tropic Beach Bar: Sie befindet sich in 30 Metern Höhe auf dem Dach des Kaufhauses Karstadt. Mit anderen Worten: Kein Wasserausblick.

5 Orte mit Urlaubsfeeling: Schiffsfahrt mit der MS Karlsruhe

Eine leichte Brise in den Haaren und schon fühlt es sich an wie Urlaub am Meer. Oder eine Sightseeing-Tour bei einem Städtetrip. Die Fahrt mit der MS Karlsruhe auf dem Rhein hat es ebenfalls in unsere Liste geschafft.

Für diejenigen, die gerne feiern: Am Donnerstag, 27. Juli, von 19 bis 24 Uhr findet eine Afterwork-Party mit DJ Ronny Reck statt. Noch sind 254 freie Plätze verfügbar und der Eintritt für Erwachsene beträgt 16 Euro. Also schnell zuschlagen, bevor euch die Gelegenheit Party auf einem Schiff zu machen entgeht!

Bild: Thomas Riedel

Adresse: Werftstr. 2, 76189 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 599 74 24

E-Mail: mska@rheinhafen.de

Parkplätze gibt es in der Nähe der Anlegestelle

Haltestelle: Rheinhafen

Fahrplan Schifffahrt auf der MS Karlsruhe

Der Fahrplan ist auf der offiziellen Internetseite des Rheinhafens Karlsruhe veröffentlicht und startet im Juli. Unter den Fahrtzielen ist unter anderem eine Südrundfahrt mit der MS Karlsruhe dabei. Dauer: Zwei Stunden.

Preise der MS Karlsruhe

Die Karten sind entweder als Familien-, Erwachsenen- oder Kinderkarte (3 bis 15 Jahre) verfügbar und variieren zwischen 44 und 2 Euro.

5 Orte mit Urlaubsfeeling: An den Sandbuchten der Alb entspannen

Die Alb kennt in Karlsruhe jeder. Dennoch hat sie einen gewissen Urlaubsfaktor. Wieso? Aufgrund der zahlreichen Sandstrände, die sich von Daxlanden/Grünwinkel bis zur Günther-Klotz-Anlage erstrecken. Sonnen, chillen, den Sand zwischen den Zehen spüren und hin und wieder in der Alb abkühlen.

Die Alb in Karlsruhe. | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

Wer lieber an der Alb entlangwandern möchte, kann zum Beispiel den 19 Kilometer langen Graf-Rhena-Weg beschreiten. Laut der offiziellen Internetseite des Albtals eine mittelschwere Tour mit einigen Buchten, in denen man sich eine kleine Verschnaufpause gönnen und seine Füße abkühlen kann.

Wegbeschreibung des Graf-Rhena-Wegs

Der Startpunkt befindet sich in Busenbach und geht über die Ortschaften Marzell, Bad Herrenalb und abschließend Ettlingen.

Wie komme ich zum Graf-Rhena-Weg?

Am einfachsten dürfte die Anfahrt mit der Bahn sein, mit der S1/S11 in Richtung Ittersbach/Bad Herrenalb. Da die Ortschaften auf einem Weg liegen, ist der Ausstieg an jeder beliebigen Haltestelle zwischen Busenbach und Ettlingen möglich.

5 Orte mit Urlaubsfeeling: Surfen, Wind- und Kitesurfen

Der "Epple" im Stadtteil Rheinstetten gehört zu den beliebtesten Seen in Karlsruhe und Umgebung. Wer auf Action steht, hat aufgrund der Windverhältnisse gute Chancen, sich beim Wind- und Kitesurfen so richtig schön auszupowern.

Menschen kühlen sich bei heißen Temperaturen im Epplesee in Rheinstetten ab. | Bild: Christoph Schmidt/dpa/Bildarchiv

Adresse: Epplesee bei Silberstreifen; Herrenalber Straße, 76287 Rheinstetten

Gebührenpflichtige Parkplätze gibt es "direkt am See"

Haltestelle: Forchheim

Preise Parkticket: 7 Euro (Tagesticket), 120 Euro für eine Saisonkarte

Epplesee ist zu langweilig? Wie wäre es dann mit einem Ausflug nach Frankreich? Am Baggersee "Bassin des Mouettes" in Lauterburg gibt es den sogenannten Bas Nautique de Lauterbourg, der zum Surfen, Paddeln und anderen lustigen Strandaktivitäten einlädt. In der Nähe befindet sich das "Alsasurf67", die erste Surf-Basis im Elsass. Mit Sandstrand, Palmen und Liegestühlen kommt hier definitiv Urlaubsfeeling auf.

Das Besondere: Dort gibt es auch elektronische Surfbretter mit Turbinen, die auch für Kinder geeignet sind.

Adresse: Nautische Basis "Die Möwen" 67630 Lauterbourg

Kontakt: info@alsasurf.com

Telefon: 0771574131

Preis: Brett und Einführung kosten zirka 44 Euro.

5 Orte mit Urlaubsfeeling: Das Haus am See in Knielingen

Am Ende der Straße steht ein Haus am See.... Hat Peter Fox etwa von Karlsruhe gesprochen? Denn das "Haus am See" ist ein Airbnb im Stadtteil Knielingen, das sich in vier Wohneinheiten separiert und angemietet werden kann. Wer also dem stressigen Stadt-Alltag entkommen möchte, findet hier eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Trotzdem ist das Haus nah genug an der Straßenbahnhaltestelle. Vor Ort gibt es unter anderem Tretboote und Paddelboote.

Und ja, grillen dürft ihr dort auch!

Ausblick über den See beim Haus am See in Knielingen | Bild: Haus am See Knielingen

Adresse: Frauenhäusleweg 11, 76187 Karlsruhe

Telefon (Montag bis Samstag von 18 bis 20 Uhr): 07244/ 20 502 98

E-Mail: info@hausamsee.vip

Parkplätze befinden sich vor der Haustür

Haltestelle: Bruchweg

Preise für das Haus am See in Knielingen

Wohnung 1 bis 11 (maximal 6 Gäste)

2 Übernachtungen: 118 Euro pro Nacht mit bis zu 3 Personen , jede zusätzliche Person kostet zusätzlich 25 Euro pro Nacht

pro Nacht mit , jede zusätzliche Person kostet zusätzlich 25 Euro pro Nacht 3 bis 6 Übernachtungen: 110 Euro pro Nacht mit bis zu 3 Personen , jede zusätzliche Person kostet zusätzlich 25 Euro pro Nacht

pro Nacht mit , jede zusätzliche Person kostet zusätzlich 25 Euro pro Nacht Ab 7 Übernachtungen: 105 Euro pro Nacht mit bis zu 3 Personen, jede zusätzliche Person kostet zusätzlich 25 Euro pro Nacht

Wohnungen 2 bis 11A und 3 bis 11B (maximal 6 Gäste)

2 Übernachtungen: 115 Euro pro Nacht mit bis zu 3 Personen , jede zusätzliche Person kostet zusätzlich 25 Euro pro Nacht

pro Nacht mit , jede zusätzliche Person kostet zusätzlich 25 Euro pro Nacht 3 bis 6 Übernachtungen: 108 Euro pro Nacht mit bis zu 3 Personen, jede zusätzliche Person kostet zusätzlich 25 Euro pro Nacht

pro Nacht mit bis zu 3 Personen, jede zusätzliche Person kostet zusätzlich 25 Euro pro Nacht Ab 7 Übernachtungen: 105 Euro pro Nacht mit bis zu 3 Personen, jede zusätzliche Person kostet zusätzlich 25 Euro pro Nacht

Wohnungen 4 bis 11C (maximal 2 Gäste)

2 Übernachtungen: 90 Euro pro Nacht mit bis zu 2 Personen

pro Nacht mit 3 bis 6 Übernachtungen: 85 Euro pro Nacht mit bis zu 2 Personen

pro Nacht mit Ab 7 Übernachtungen: 80 Euro pro Nacht mit bis zu 2 Personen

Was gibt es über das Haus am See noch zu wissen?

Vor allem die Kleinen unter den Gästen gibt es einen Streichelzoo, bei dem die Erkundungen nicht fehlen dürfen. Außerdem werden aktuell vier weitere Wohneinheiten mit Terrasse und Lounge gebaut. Zudem ist es nach dem Umbau der Garage möglich, kleiner Events mit bis zu 30 Personen zu veranstalten.