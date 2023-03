Wann Ferien in Schleswig-Holstein (SH) sind, erfahren Sie in diesem Artikel. Die Schülerinnen und Schüler in dem Bundesland im Norden haben im Sommer, im Herbst, zu Weihnachten, zu Ostern und am Brückentag nach Himmelfahrt schulfrei. Dazu kommen noch bewegliche Ferientage.

Hier bekommen Sie alle Termine für die Schulferien im Schuljahr 2022 / 2023 und im Schuljahr 2023 / 2024. Die Angaben stammen von der Landesregierung von Schleswig-Holstein.

Welche Ferien gibt es in Schleswig-Holstein?

Die genauen Ferien-Termine folgen weiter unten. Vorher bekommen Sie hier noch einmal eine Übersicht darüber, welche Schulferien es in SH überhaupt gibt.

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Osterferien

Brückentag nach Himmelfahrt

Dazu kommen nicht nur gesetzliche Feiertage in Schleswig-Holstein, sondern auch noch bewegliche Ferientage. Diese Termine für diese Ferientage werden von den Schulen individuell festgelegt.

Eine Besonderheit gibt es bei den Ferien auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und auf den Halligen. Hier enden die Sommerferien in jedem Jahr eine Woche früher, dafür beginnen aber die Herbstferien auch eine Woche eher.

Wann sind die nächsten Ferien in Schleswig-Holstein 2023?

Nächste Ferien in Schleswig-Holstein sind die Osterferien vom 6. bis zum 22. April.

Ferien in Schleswig-Holstein 2022 und 2023

Sommerferien in Schleswig-Holstein 2022: 4.7. bis 13.8.2022

Herbstferien in Schleswig-Holstein 2022: 10.10. bis 21.10.2022

Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein 2022 / 2023: 23.12.2022 bis 7.1.2023

Osterferien in Schleswig-Holstein 2023: 6.4. bis 22.4.2023

Ferien zu Himmelfahrt in Schleswig-Holstein 2023: 19.5. bis 20.5.2023

Dazu kommen im Schuljahr 2022 / 2023 in Schleswig-Holstein zwei bewegliche Ferientage.

Ferien in Schleswig-Holstein 2023 und 2024

Sommerferien in Schleswig-Holstein 2023: 17.7. bis 26.8.2023

Herbstferien in Schleswig-Holstein 2023: 16.10. bis 27.10.2023

Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein 2023 / 2024: 27.12.2023 bis 6.1.2024

Osterferien in Schleswig-Holstein 2024: 2.4. bis 19.4.2024

Ferien zu Himmelfahrt in Schleswig-Holstein 2024: 10.5. bis 11.5.2024

Außerdem gibt es im Schuljahr 2023 / 2024 in SH noch einen beweglichen Ferientag.

Schulferien in SH: Wie die Sommerferien-Termine geplant werden

Die Planung der Sommerferien wird über die Kultusministerkonferenz zwischen den Bundesländern abgestimmt. Es soll nämlich verhindert werden, dass die Schülerinnen und Schüler bei diesen Schulferien in Deutschlandüberall gleichzeitig sechs Wochen frei haben. Daran hat nicht nur die Tourismus-Branche ein Interesse, auch das große Chaos im Reiseverkehr soll verhindert werden.

Bei den Herbstferien, den Weihnachtsferien, den Osterferien und den weiteren Ferientagen ist Schleswig-Holstein bei der Planung im Kalender relativ frei. Die Planung wird durch die Landesverordnung über Ferien-Termine geregelt.

Wie in allen anderen Bundesländern müssen sich die Ferien aber auch in SH über insgesamt 75 Werktage erstrecken. Dabei werden die Samstage in der Ferienzeit mitgezählt, Sonntage und gesetzliche Feiertage hingegen nicht. (sge)