Es gibt sechs Ferien-Termine in Sachsen-Anhalt: Schulfrei haben die Schülerinnen und Schüler in dem Bundesland im Herbst, zu Weihnachten, im Winter, zu Ostern, zu Pfingsten und im Sommer. Zusätzlich sind noch bewegliche Ferientage möglich.

Wann sind Ferien in Sachsen-Anhalt? Hier finden Sie die Termine für die Schulferien im Schuljahr 2022 / 2023 und im Schuljahr 2023 / 2024. Weiter unten erfahren Sie außerdem, warum die Sommerferien auf besondere Weise geplant werden.

Welche Ferien gibt es in Sachsen-Anhalt?

Die Ferien-Termine folgen weiter unten. Vorher bekommen Sie hier noch einmal eine Übersicht darüber, welche Schulferien es in Sachsen-Anhaltüberhaupt gibt.

Herbstferien

Weihnachtsferien

Winterferien

Osterferien

Pfingstferien

Sommerferien

Wie viele bewegliche Ferientage es in Sachsen-Anhalt gibt, kann von Schuljahr zu Schuljahr schwanken. Die Schulen können die Termine individuell festlegen und den Schülern damit zum Beispiel bei regionalen Veranstaltungen freigeben. Außerdem gibt es noch gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt, an denen natürlich auch schulfrei ist.

Wann sind die nächsten Ferien in Sachsen-Anhalt 2023?

Nächste Ferien in Sachsen-Anhalt sind die Sommerferien 2023 vom 6. Juli und 16. August.

Ferien in Sachsen-Anhalt 2022 und 2023

Herbstferien in Sachsen-Anhalt 2022: 24.10. bis 4.11.2022

Weihnachtsferien in Sachsen-Anhalt 2022 / 2023: 21.12.2022 bis 5.1.2023

Winterferien in Sachsen-Anhalt 2023: 6.2. bis 11.2.2023

Osterferien in Sachsen-Anhalt 2023: 3.4. bis 8.4.2023

Pfingstferien in Sachsen-Anhalt 2022: 15.5. bis 19.5.2023

Sommerferien in Sachsen-Anhalt 2023: 6.7. bis 16.8.2023

Im Schuljahr 2022 / 2023 gibt es in Sachsen-Anhalt keine beweglichen Ferientage.

Ferien in Sachsen-Anhalt 2023 und 2024

Herbstferien in Sachsen-Anhalt 2023: 2.10.2023, 16.10. bis 30.10.2023

Weihnachtsferien in Sachsen-Anhalt 2023 / 2024: 21.12.2023 bis 3.1.2024

Winterferien in Sachsen-Anhalt 2024: 5.2. bis 10.2.2024

Osterferien in Sachsen-Anhalt 2024: 25.3. bis 30.3.2024

Pfingstferien in Sachsen-Anhalt 2024: 21.5. bis 24.5.2024

Sommerferien in Sachsen-Anhalt 2024: 24.6. bis 3.8.2024

Außerdem gibt es im Schuljahr 2023 / 2024 in Sachsen-Anhalt noch einen beweglichen Ferientag. Der Termin wird von den Schulen jeweils selbst festgelegt.

Schulferien in Sachsen-Anhalt: Sommerferien-Termine und ihre Planung

Die Anzahl der Ferientage in jedem Bundesland in Deutschland ist dieselbe: Die Ferien müssen sich damit auch in Sachsen-Anhaltüber 75 Werktage erstrecken. Die Samstage in der Ferienzeit werden dabei mitgezählt, Sonntag und Feiertage hingegen nicht.

Wenn die Sommerferien in Deutschlandüberall gleichzeitig beginnen und enden würden, wäre das für den Tourismus nicht ideal und würde wohl auch für Chaos im Reiseverkehr sorgen. Aus diesem Grund plant die Kultusministerkonferenz die Sommerferien-Termine für alle Länder und achtet dabei auf eine Staffelung. Die Schulferien im Sommer müssen aber unbedingt sechs Wochen lang sein und im Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September liegen.

Die Termine für die Herbstferien, Weihnachtsferien, Winterferien, Osterferien und Pfingstferien legt Sachsen-Anhalt hingegen selbst fest. Feste Termine im Kalender wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten geben aber natürlich den Rahmen für die Ferien vor. (sge)