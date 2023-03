Die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (KASIG) finalisiert weitere Bauabschnitte in der Kriegsstraße, heißt es in einer Pressemitteilung derselben. "Auch hier stehen wieder Asphaltarbeiten, der Bau von Gehwegen, neue Fahrbahnmarkierungen und das Anlegen von Pflanzbeeten für neue Bäume auf dem Programm."

Die KASIG hatte am 6. März damit begonnen, entlang der Kriegsstraße und Ludwig-Erhard-Allee den baulichen Endzustand für die Kombilösung auf dieser Verkehrsachse herzustellen. In den kommenden Tagen sollen die ersten beiden der vier noch ausstehenden Bauabschnitte fertiggestellt werden.

Ab dem 27. März sollen die Bauarbeiten auf der Südseite des westlichen Abschnitts der Kriegsstraße zwischen Hirschstraße und Karlstraße fortgesetzt werden. Sowohl für den Kfz-Verkehr als auch für den Radverkehr sollen Umleitungen eingerichtet werde.

Behinderungen des Straßenverkehrs und Umleitungen

Auch im Abschnitt Karlstraße bis Ritterstraße soll ab dem 27. März damit begonnen werden, auf der Südseite der Kriegsstraße den baulichen Endzustand herzustellen. "In diesem Abschnitt wird es zu Behinderungen des Straßenverkehrs kommen. Die Durchfahrt und insbesondere Zufahrt zu den Grundstücken werden jedoch bis auf die letzten beiden Wochen der Bauarbeiten möglich sein", so die KASIG in ihrer Pressemitteilung.

Baustelle der Kombilösung am 29.1. 2021 auf der Kriegsstraße auf Höhe Bundesgerichtshof. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

In der Zeit vom 4. Mai bis zum 15. Mai müsse dieser Abschnitt dann auch für den Auto- und Radverkehr vollständig gesperrt werden. Hier sollen ebenfalls Umleitungen für den Fahrzeugverkehr eingerichtet werden.

Alle noch ausstehenden Abschnitte sollen Mitte Mai ihr endgültiges Aussehen erhalten haben. Auf der Südseite des Abschnitts zwischen Karlstraße und Ritterstraße würden die Baumpflanzungen allerdings erst im November diesen Jahres erfolgen. Aktuelle Informationen zu Baustellen und Umleitungen gibt es online unter mobilitaet.trk.de im Mobilitätsportal der TechnologieRegion Karlsruhe.

Keine Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr

"Auf den Tram- und Stadtbahnverkehr der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) haben die Baumaßnahmen der KASIG keinerlei Auswirkungen. Die Bahnen verkehren regulär", so die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft. Aktuelle Informationen zum ÖPNV in der Region gibt es online unter kvv.de.