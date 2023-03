Wie viele Feiertage gibt es in Sachsen 2023 und 2024? Dieser Artikel bietet die komplette Übersicht. Damit sind Sie immer informiert, wann der nächste Feiertag ist.

Ist der 31. Oktober in Sachsen ein Feiertag? Ja, die Menschen haben hier am Reformationstag frei. Sachsen ist außerdem das einzige Bundesland, in dem der Buß- und Bettag ein gesetzlicher Feiertag ist.

Wir listen nicht nur die Feiertage auf, sondern auch weitere besondere Daten im Kalender. Zu vielen Tagen bieten wir ausführliche Artikel, die zum Beispiel Details zur Bedeutung liefern. Klicken Sie bei Interesse einfach auf die blau hinterlegten Links.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat Sachsen?

In Sachsen gibt es insgesamt elf Feiertage. Zu den neun bundesweiten kommen noch der Reformationstag und der Buß- und Bettag. Hier eine Übersicht über die Termine, an denen die Menschen in dem Bundesland arbeitsfrei oder schulfrei haben:

Keine Feiertage sind in Sachsen unter anderem Heilige Drei Könige, Fronleichnam oder Allerheiligen. An diesen Tagen müssen die Menschen normal zur Arbeit oder Schule. Die Geschäfte haben geöffnet. Schulfrei ist natürlich noch in den Ferien in Sachsen.

Wann ist der nächste Feiertag in Sachsen?

Nächster Feiertag in Sachsen ist der Karfreitag 2023 am 7. April, auf den drei Tage später der Ostermontag am 10. April folgt.

Feiertage in Sachsen 2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

Buß- und Bettag: 22.11.2023 (Mittwoch)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

Feiertage in Sachsen 2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

Buß- und Bettag: 20.11.2024 (Mittwoch)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

Neun Feiertage 2023 und 2024 in Deutschland gelten davon in allen Bundesländern.

Weitere besondere Termine in Sachsen

Ist Pfingstsonntag ein gesetzlicher Feiertag in Sachsen?

Der Pfingstsonntag ist kein Feiertag in Sachsen - genauso wenig wie der Ostersonntag. Diese beiden Termine gelten nur in Brandenburg als Feiertage. Dort können Arbeitnehmer einen Feiertagszuschlag fordern, wenn sie an diesen Sonntagen arbeiten müssen. In Sachsen ist das nicht der Fall.

Reformationstag und Buß- und Bettag sind Feiertage in Sachsen

Sachsen ist das einzige Bundesland, in dem der Buß- und Bettag ein Feiertag ist. Die Menschen haben an diesem Termin also frei. Die Geschäfte bleiben geschlossen. Für evangelische Christen soll es ein Tag der Reue und des Nachdenkens über Fehler sein. Viele Organisationen nutzen den Tag, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen.

Der Reformationstag gilt längst nicht überall in Deutschland als Feiertag - in Sachsen aber schon. An dem Tag feiern Christen die Reformation der Kirche durch Martin Luther.

Vergangene Feiertage in Sachsen

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

Buß- und Bettag: 16.11.2022 (Mittwoch)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

