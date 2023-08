Bier, was zu essen, nette Gespräche und tolles Wetter. Im Sommer und Herbst stehen in Karlsruhe die berühmten Stadtteilfeste und Kerwen an.

Bereits vergangen: Das Fliederfest in Mühlburg, Sommerfest in Oberreut, das Waldstadtfest , das Südstadtfestival und das Oststadtfest (ka-news.de berichtete). Aber auf welche Veranstaltungen in Karlsruhe können sich die Bürger noch freuen?

Feste in Karlsruhe: Lindenblütenfest 2023

Der Bürgerverein der Karlsruher Weststadt lädt auch dieses Jahr zum Lindenblütenfest ein. Das heißt: Kulinarisch, musikalisch und Kinderprogramm-Technisch kommen die Bürger auf ihre Kosten. Wo? Auf dem Gutenbergplatz in Karlsruhe!

Datum Lindenblütenfest: 23. bis 26. Juni 2023

23. bis 26. Juni 2023 Öffnungszeiten Lindenblütenfest: Fassanstich am Freitag, ab 18.30 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr, Montag ab 10.30 Uhr

Fassanstich am Freitag, ab 18.30 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr, Montag ab 10.30 Uhr Programm Lindenblütenfest: https://www.ka-w.de/site/assets/files/1002/0_1lindenblutenfest_programm_druck_23-26_juni_23.pdf

Feste in Karlsruhe: Kulturmeile Grötzingen 2023

Kulturmeile Grötzingen (Archivbild) © Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

Kunst, Kunsthandwerk, Musik und natürlich was fürs leibliche Wohl gibt es auf der Grötzinger Kulturmeile, die sich quer durch den ganzen Stadtteil erstreckt.

Datum Kulturmeile Grötzingen: 24. Juni bis 25. Juni 2023

24. Juni bis 25. Juni 2023 Öffnungszeiten Kulturmeile Grötzingen: Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr

Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr Programm Kulturmeile Grötzingen: https://www.kulturmeile-groetzingen.de/programm

Feste in Karlsruhe: Sommerfest Rintheim

Katholische Kirche St. Martin an der Mannheimer Straße. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Auf dem Kirchplatz St. Martin in Rintheim können sich Bürger über Musik, Tanzvorführungen und ein Abenteuerland für Kinder freuen. Das Event wird von den beiden Pfarrgemeinden St. Martin und St. Bernhard veranstaltet. Der Erlös des Sommerfestes wird an eine Partnergemeinde in Brasilien gespendet.

Datum Sommerfest Rintheim : 25. Juni 2023

: 25. Juni 2023 Öffnungszeiten Sommerfest Rintheim : 11 Uhr bis17 Uhr

: 11 Uhr bis17 Uhr Programm Sommerfest Rintheim: https://www.rintheim-bv.de/wp-content/uploads/Pfarrfest-2023.jpg

Feste in Karlsruhe: Straßenfest Knielingen

Bild: Bürgerverein Knielingen

In der Reinmuthstraße kommen am ersten Juli-Wochenende alle Knielinger zusammen, um gemeinsam das Knielinger Straßenfest zu feiern. Dort stehen wortwörtlich "lecker Essen, Spaß und Spiel" auf dem Programm. Sogar ein Menschenkicker-Turnier findet statt.

Datum Straßenfest Knielingen : 7. bis 9. Juli 2023

: 7. bis 9. Juli 2023 Öffnungszeiten Straßenfest Knielingen : Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

: Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr Programm Knielinger Straßenfest: https://www.knielingen.de/karlsruhe/

Feste in Karlsruhe: Durlacher Altstadtfest 2023

Durlacher Altstadtfest 2022 | Bild: Thomas Riedel

Das Altstadtfest in Durlach entlang der Pfinztalstraße ist in Karlsruhe ganz besonders beliebt und findet in der Regel im ersten Juli Wochenende statt. Seit 1977 kehrt es immer wieder in die Altstadt zurück und erfreut mit vielen Ständen, Musik und mehr.

Datum Altstadtfest Durlach : 7. bis 8. Juli 2023

: 7. bis 8. Juli 2023 Öffnungszeiten Altstadtfest Durlach: Freitag und Samstag ab 17 Uhr

Freitag und Samstag ab 17 Uhr Programm Altstadtfest Durlach: https://www.altstadtfest-durlach.de/wp-content/uploads/2023/06/programmheft-final.pdf

Feste in Karlsruhe: Seefest in Eggenstein-Leopoldshafen 2023

Bild: WSF Eggenstein

Sommer, Sonne, Strand, Beachvolleyball, Kanadierrennen und und und. Am Baggersee Fuchs & Gros in Eggenstein findet wieder das Seefest statt. Doch trotz Baggersee-Besuch dürfen Speisen und Getränke nicht mitgebracht werden. Für Verpflegung - inklusive Cocktailparty - wird gesorgt!

Datum Seefest Eggenstein-Leopoldshafen : 8. bis 9. Juli 2023

: 8. bis 9. Juli 2023 Öffnungszeiten Seefest Eggenstein-Leopoldshafen : samstags ab 14 Uhr, sonntags ab 10 Uhr.

: samstags ab 14 Uhr, sonntags ab 10 Uhr. Programm Seefest Eggenstein-Leopoldshafen: https://www.wsfe.de/termine/seefest/

Feste in Karlsruhe: Hirschbrückenfest 2023

Hirschbrückenfest 2010 | Bild: Vlado Bulic

Nach 13 Jahren kehrt das Hirschbrückenfest zurück in die Südweststadt. Die Bewirtung übernimmt Andreas Ludwig, der auch das Festzelt "Zum Metzger Wirt" und das "Skandidorf" betreibt.

Datum Hirschbrückenfest: 14. bis 17. Juli 2023

14. bis 17. Juli 2023 Öffnungszeiten Hirschbrückenfest Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, Montag ab 12 Uhr

Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, Montag ab 12 Uhr Programm Hirschbrückenfest: Programm Übersicht und Interview

Feste in Karlsruhe: Stupfericher Festmeile

Bild: Screenshot@stupferich.org

Die örtlichen Vereine feiern dieses Jahr die 7. Stupfericher Festmeile. Neben Live-Musik und gutem Essen wird es unter anderem ein Beer Pong Turnier geben. Veranstaltungsort ist die Bergleshalle in Stupferich.

Datum Stupfericher Festmeile: 15. bis 16. Juli 2023

15. bis 16. Juli 2023 Öffnungzeiten Stupfericher Festmeile: Samstag ab 17 Uhr. Sonntag ab 11.30 Uhr.

Samstag ab 17 Uhr. Sonntag ab 11.30 Uhr. Programm Stupfericher Festmeile: https://www.stupferich.org/aktuelles/ortsgeschehen/3867-stupfericher-festmeile-2023.html

Feste in Karlsruhe: Lustgartenfest Hohenwettersbach

Auf dem Grünbereich hinter der Lustgartenhalle findet das Hohenwettersbacher Lustgartenfest 2023 statt. Live-Musik gibt es von der Cover-Band "Pikas". Den Fassanstich übernimmt Oberbürgermeister Frank Mentrup.

Datum Lustgartenfest Hohenwettersbach: 15. und 16. Juli 2023

15. und 16. Juli 2023 Öffnungszeiten Lustgartenfest Hohenwettersbach: Samstag 18 Uhr. Sonntag 11.30 Uhr. (Gottesdienst bereits um 10.30 Uhr)

Samstag 18 Uhr. Sonntag 11.30 Uhr. (Gottesdienst bereits um 10.30 Uhr) Programm Lustgartenfest Hohenwettersbach: https://www.karlsruhe.de/securedl/sdl/PlakatLustgartenfest.pdf

Feste in Karlsruhe: Eckkulturdörfle / Altstadtfest Dörfle 2023

Das Kulturfestival im Karlsruher Dörfle bringt die Innenstadt Ost ein Stückchen näher zusammen. Das betrifft vor allem das Straßendreieck aus Fritz-Erler-Straße, Kaiserstraße und Kapellenstraße. Neben Straßenmusik und Verköstigung können Besucher sich auch auf Ausstellungen und Lesungen freuen.

Datum Eckkulturdörfle : 9. September 2023

: 9. September 2023 Öffnungszeiten Altstadtfest Dörfle :

: Programm Eckkulturdörfle: Das aktuelle Programm ist noch nicht online

Feste in Karlsruhe: Neureuter Kerwe 2023

Die Kerwe in Neureut 2022 (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Die Kerwe in Neureut ist mehr als einfach nur ein paar Fahrgeschäfte. Ebenso können sich Besucher auf ein Musikprogramm oder ein traditionelles Saueressen freuen.

Datum Kerwe Neureut: 18. bis 21. August 2023

18. bis 21. August 2023 Öffnungszeiten Kerwe Neureut: Freitag und Samstag ab 17 Uhr, Sonntag und Montag ab 11 Uhr

Freitag und Samstag ab 17 Uhr, Sonntag und Montag ab 11 Uhr Programm Kerwe Neureut: https://kerwe-neureut.de/

Feste in Karlsruhe: Kerwe Mühlburg 2023

Ein Schild bewirbt die Mühlburger Kerwe am Entenfang | Bild: Verena Müller-Witt

Von wegen nur Fahrgeschäfte! Die Mühlburger Kerwe kehrt Anfang September mit einem großen Krämer und Flohmarkt auf den Fliederplatz zurück. Der Grund: Die Kerwe feiert Jubiläum und das wollen die Veranstalter ganz groß feiern. Mit einem verkaufsoffenen Sonntag (10. September) und musikalischer Untermalung!

Bei der Mühlburger Kerwe treten auf:

Gunzi Heil (Donnerstag)

Anita & Alexandra (Donnerstag)

Cherrylane (Samstag)

Harrycane (Sonntag und Montag)

Markus Becker (Sonntag)

Datum Kerwe Mühlburg : 7. bis 11. September

: 7. bis 11. September Öffnungszeiten Kerwe Mühlburg : ?

: ? Programm Kerwe Mühlburg: Jubiläums-Kerwe Karlsruhe Mühlburg

Feste in Karlsruhe: Kerwe Hagsfeld 2023

Bild: Thomas Riedel

Auf dem Hagsfelder Festplatz an der Brückenstraße geht es Anfang September wieder rund. Denn die Kerwe findet wieder statt! Das beliebte Familienfest wird von Hagsfelder Institutionen seit 1983 veranstaltet und erfreut sich seither großer Beliebtheit.

Datum Kerwe Hagsfeld: 9. bis 11. September

9. bis 11. September Öffnungszeiten Kerwe Hagsfeld: ?

? Programm Kerwe Hagsfeld: Aktueller Flyer für 2023 noch nicht online

Feste in Karlsruhe: Durlach Kerwe 2023

Die Durlacher Kerwe (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Die Durlacher Kerwe hat sich seit in ihrer 400-jährigen Tradition zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Zuerst noch beim Festhallenparkplatz angesiedelt, wechselte die Durlacher Kerwe in das Zentrum von Durlach, an die Karlsburg. Dort findet sie seitdem jeden September statt!

Neben diversen Fahrgeschäften können sich die Besucher auf ein breites Spektrum an Leckereien freuen. Ein Biergarten sorgt für zusätzlichen Komfort. Außerdem ist am 17. September ein verkaufsoffener Sonntag!

Datum Kerwe Durlach: 15. bis 18. September

15. bis 18. September Öffnungszeiten Kerwe Durlach: Freitag ab 15 Uhr, Samstag ab 13 Uhr, Sonntag und Montag ab 11 Uhr.

Freitag ab 15 Uhr, Samstag ab 13 Uhr, Sonntag und Montag ab 11 Uhr. Programm Kerwe Durlach : Durlacher Kirchweih - Kerwe

: Durlacher Kirchweih - Kerwe Anlässlich der Kerwe findet am 16. und 17. September das Weinfest auf dem Saumarkt statt! (Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr)

Feste in Karlsruhe: Stadtfest 2023

Stadtfest Karlsruhe (Archivbild) | Bild: KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH/Jürgen Rösner

Auch die Innenstadt ist ein Stadtteil. Auch hier findet jährlich ein Stadtfest statt, inklusive Live-Bands, Gastronomie und Show-Acts. Wo genau? In der kompletten Innenstadt! Vom Markplatz bis zum Stephanplatz und die Karlstraße.

Datum Stadtfest Karlsruhe: 14. Oktober 2023

14. Oktober 2023 Öffnungszeiten Stadtfest Karlsruhe: Bands/ DJs starten freitags um 11 Uhr, samstags um 12 Uhr

Bands/ DJs starten freitags um 11 Uhr, samstags um 12 Uhr Programm Stadtfest Karlsruhe:

Wir haben ein wichtiges Stadtteilfest vergessen? Dann schreibt uns: redaktion@ka-news.de