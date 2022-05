von (ps/cak)

"Wegen Verunreinigungen, vermutlich durch Fehleinleitungen von Abwässern, mussten die Wasserspiele auf dem Marktplatz abgestellt werden. Das Gartenbauamt lässt die Anlage reinigen und will sie so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen", so die Stadt in einer Pressemitteilung.