Karlsruhe vor 1 Stunde

Fehlalarm: Kein Feuer nach Brandgeruch in Oberreuter Mehrfamilienhaus

Nachdem Anwohner am Sonntagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Oberreuter Albert-Braun-Straße einen Brandgeruch vernommen hatten, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Karlsruhe bald Entwarnung geben - die Vermutung stellte sich als Fehlalarm heraus.