Stuttgart FDP-Mitglied: Nächste Woche Ampel-Sondierungspapier geplant

Bei den Sondierungen für ein sogenanntes Ampel-Bündnis wollen SPD, Grüne und Freie Demokraten nach den Worten von FDP-Präsidiumsmitglied Hans-Ulrich Rülke kommende Woche deutlich vorankommen. «Es soll ein Sondierungspapier angestrebt werden in der nächsten Woche», sagte der baden-württembergische Fraktionschef am Freitag in Stuttgart.