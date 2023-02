15:03 Umzug erreicht das Rathaus

Unter Helau-Rufen und Konfetti hat die Fastnachtsprozession nun das Durlacher Rathaus erreicht. Die Stimmung ist in Karnevalsmanier famos.

Bild: Thomas Riedel

Alle Altersklassen ziehen am Rathaus vorbei und verbreiten die Freude der fünften Jahreszeit.

Bild: Thomas Riedel

14:56 Hier kommt die Aktualisierung rein

Der Durlacher Umzug hat begonnen. Nun wartet die Menge am Rathaus gespannt darauf, dass er sie erreicht. Die ausgelassene Stimmung ist unter großen und kleinen Fastnachtsfans dabei kaum zu übersehen.

Bild: Thomas Riedel

14:24 Kein pünktlicher Beginn?

14.11 Uhr ist überschritten, doch der Umzug ist noch nicht losgegangen. Der Stimmung tut das aber keinen Abbruch, denn die Spannung im Publikum wurde nur noch größer.

Bild: Thomas Riedel

Zumindest gibt das dem ein oder anderen aber noch einmal die Chance, die Umzugsstrecke abzulaufen.

Video: Thomas Riedel

Wenige Minuten später geht der Umzug an seinem Startpunkt in der Rommelstraße los - die größte Menschenansammlung wartet am Rathaus.

14:09 Letzte Vorbereitungen im Rathaus

Nicht nur die Straßen, auch das Durlacher Rathaus ist fastnächtlich geschmückt.

Das Durlacher Rathaus von innen. | Bild: Thomas Riedel

Zur fünften Jahreszeit geleitet von Narren macht man sich allerorts für das Karnevalstreiben bereit. Der Präsident des Festausschusses Karlsruher Fastnacht hat bereits seine Position auf dem Balkon eingenommen.

Michael Maier (links) Präsident des Festausschusses Karlsruher Fastnacht e. V. | Bild: Thomas Riedel

Vom Rathaus aus hat man auch eine optimale Sicht auf die Straßen, die in wenigen Minuten Bühne für die Umzüge werden.

Bild: Thomas Riedel

13:58 Fastnachtsvorfreude vor dem Startschuss

Die Stimmung ist schon deutlich spürbar und die Menschen stehen gespannt wartend an den Absperrungen.

Bald werden Straßen und Schienen mit buntem Fastnachtstreiben erfüllt sein.

Video: Thomas Riedel

13:40 Erste Narreteien in der Stadt

Obwohl der Umzug noch nicht losgegangen ist, lassen sich die Fastnachtsfans die Vorfreude nicht nehmen. Und so sind die ersten bunten Kostüme schon jetzt in Durlach zu bewundern.

Bild: Thomas Riedel

Das lassen sich die Menschen natürlich nicht entgehen und so beginnen sich die Straßen Durlachs ganz allmählich zu füllen.

Bild: Thomas Riedel

Live-Ticker von Fastnachtsumzug in Karlsruhe

8:00Die Aufstellung und Motto

Unter dem Motto "In Durlach steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz!" ziehen bis zu 70 Fußgruppen durch die Durlacher Gassen. Die Umzugsstrecke ist in diesem Jahr rund 700 Meter kürzer - Grund sind Bauarbeiten. Die Wegstrecke verläuft von der Rommelstraße über Auer Straße, Christofstraße, Gritznerstraße, Pfinztalstraße und Karlsburgstraße bis zur Badener Straße.

Alle wichtigen Infos sowie der Streckenplan zum Download in folgenden Artikeln:

