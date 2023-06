Es war Donnerstag, der 11. August 2022 als die Polizei in einer Mitteilung an die Presse bekannt gibt, dass es am Vortag zu insgesamt vier Brandereignissen im Hardtwald kam.

Mehrere Feuer im Hardtwald

In einem Bereich von 20 auf 20 Metern war nahe des Sportvereins Blankenloch ein Feuer ausgebrochen. Parallel dazu standen zu diesem Zeitpunkt etwa 15 Quadratmeter im Bereich der Linkenheimer Allee bei Eggenstein an mehreren Stellen in Flammen. Auch an der Rintheimer Querallee loderten die Flammen.

Bild: Thomas Riedel

Die betroffenen Flächen haben laut Feuerwehr eine Größe zwischen 1.000 und 50.000 Quadratmetern. An allen Brandstellen wurden sofort umfangreiche Löscharbeiten durchgeführt.

Bereits in den Tagen zuvor kam es zu mehreren Waldbränden im Hardtwald. Wegen der unmittelbaren Nähe der Brände zueinander, schloss die Polizei eine Brandstiftung nicht aus.

Bereits einen Tag später, am 12. August 2022, wabert das Gerücht, dass die Polizei einen Brandstifter festgenommen habe. Wie sich allerdings herausstellte, hatte die Polizei im Zuge der Ermittlungen lediglich mehrere Kontrollen durchgeführt.

Eine Ursache oder gar ein möglicher Feuerteufel konnten nicht ausgemacht werden. Wie aber schaut es fast ein Jahr später aus? ka-news.de hat bei der Polizei Karlsruhe nachgefragt.

Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?

Die Ermittlungen der nach der Brandserie bei der Kriminalpolizei eingerichteten zwölfköpfigen Ermittlungsgruppe seien mittlerweile abgeschlossen.

Bild: Thomas Riedel

"Nach Abarbeitung zahlreicher Spuren sowie Durchführung verschiedener Maßnahmen konnte kein Tatverdacht gegen eine konkrete Person begründet werden", so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf Nachfrage der Redaktion.

Was war die Ursache für die Brände?

"Nach Abschluss der Ermittlungen, dürfte es sich lediglich bei einer geringen Anzahl der Brände um eine vorsätzliche Brandstiftung gehandelt haben. Diese Taten ereigneten sich vorwiegend im Bereich der Grabkapelle. Bei den übrigen Bränden dürfte eine fahrlässige Brandlegung die Ursache gewesen sein", so die Polizeisprecherin.

Konnte ein möglicher Brandstifter inzwischen geschnappt werden?

"Eine Person stand zwischenzeitlich im konkreten Fokus der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, schied dann jedoch als Tatverdächtiger aus", so die Sprecherin der Polizei weiter. Konkreter wird sie nicht.

Bild: Thomas Riedel

Bei Kontrollmaßnahmen hätten die Polizeibeamten indes immer wieder festgestellt, dass den Passanten und kontrollierten Personen die Gefahren einer spontanen Entzündung des Waldbodens beziehungsweise der abgeernteten Weizenfelder bei unsachgemäßem Umgang mit Zündquellen, wie beispielsweise Zigaretten, nicht bewusst waren.

"Auch stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass in dem betroffenen Gebiet sowohl obdachlose Personen als auch Jugendliche in den Sommermonaten tagsüber und auch in der Nachtzeit im Wald campten", so die Sprecherin der Polizei.