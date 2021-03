vor 6 Stunden Wiesbaden Fast 240 Verletzte durch E-Scooter-Unfälle in Baden-Württemberg

Klein sind sie und schnell und ab und an auch ein bisschen gefährlich: bei 224 Unfällen mit E-Scootern gab es im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg Verletzte. Dabei seien 48 Menschen schwer verletzt worden, 189 erlitten leichte Verletzungen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen der Polizei mitteilte. Neun Mal verursachte der Unfall einen schweren Sachschaden, bei sieben Unfällen war Alkohol im Spiel. Bundesweit registrierte die Polizei im Jahr 2020 insgesamt 2.155 Unfälle mit E-Scootern, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden. Dabei kamen insgesamt 5 Menschen ums Leben, 386 wurden schwer verletzt und 1.907 leicht.