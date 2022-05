Wiesbaden vor 4 Stunden

Fast 200 Kinder unter 14 gelten im Südwesten als vermisst

In Baden-Württemberg gelten derzeit 199 Kinder unter 14 Jahren als vermisst. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag in Wiesbaden auf Anfrage mit. In den noch nicht geklärten Fällen seien neben Dauerausreißern auch Kindesentziehungen und unbegleitete Flüchtlingskinder erfasst, die aus ihren Unterkünften verschwunden seien. Der Anteil der Kinderschicksale, die auch nach längerer Zeit nicht geklärt werden könnten, sei sehr gering. Deutschlandweit lag die Zahl der vermissten Kinder bei 1609. Für das Verschwinden von Kindern und Jugendlichen gibt es den Angaben zufolge unterschiedliche Gründe - etwa Probleme in der Schule oder mit den Eltern sowie Liebeskummer. Oder Eltern stritten sich um das Sorgerecht.