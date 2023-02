Ein technischer Defekt an der Fassadengondel sei die Ursache, dass sie bei den Montagearbeiten um 10.11 Uhr an einem Hochhaus in der Südweststadt manövrierunfähig an der Fassade stehen blieb. Das berichtet die Karlsruher Berufsfeuerwehr in einer Pressemitteilung. Die beiden Monteure, die die Gondel für ihre Arbeiten nutzen, waren also in luftigen Höhen gefangen.

Die eintreffende Feuerwehr konnte die beiden Männer erst gegen 10.46 Uhr aus der Gondel befreien und in Sicherheit bringen. Jeder der Monteure musste dabei einzeln von den zuständigen Höhenrettern gesichert und per Seilapparatur auf das Dach des Gebäudes gebracht werden.