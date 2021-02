vor 54 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Video statt Konfetti: ka-news.de bringt die Fastnacht in die Karlsruher Wohnzimmer

Narren, Jecken und Karnevalisten aufgepasst! Statt Corona-Frust und Langeweile wird es auf ka-news.de jetzt närrisch und bunt. Denn: Wenn Umzüge, Prunksitzungen und Co. ausfallen, bringen wir Fastnacht ganz einfach zu euch nach Hause! Ob in Erinnerung schwelgend oder mit neuen Ideen für eine coronakonforme Sause - die Karnevals- und Tanzvereine haben sich für euch so manches einfallen lassen, um für ein bisschen Stimmung zu sorgen. ka-news.de wünscht viel Spaß beim Anschauen und Durchklicken!