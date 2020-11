vor 1 Stunde Melissa Betsch Karlsruhe Start der Karlsruher Fastnacht: Hier gibt's den virtuellen Rathaussturm im Video

Narren, Fastnachter, Karnevalisten, Jecken - egal wie man sie nennt: Seit exakt 11.11 Uhr am heutigen 11. November haben die Anhänger der fünften Jahreszeit überall in der Region wieder das symbolische Sagen. Auch in Karlsruhe haben die Fastnachter die närrische Zeit am Mittwochmorgen offiziell mit dem traditionellen Rathaussturm eröffnet - aufgrund Corona allerdings nicht live, sondern mit einem aufwändig produzierten Video.