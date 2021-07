vor 1 Stunde Karlsruhe Närrischer Spendenaufruf: FKF putzt sanierungsbedürftigen Narrenbrunnen am Kronenplatz

Ausgestattet mit Putzlappen, Besen, Schrubber, Gummistiefeln, Taucherbrillen, Schwimmflügel, Gummienten und Wasserbällen machten sich am Samstag, den 24. Juli, die Vereinspräsidenten der Mitgliedsvereine des Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) daran, in einer närrischen Putzaktion den Narrenbrunnen am Kronenplatz vom Schmutz zu befreien. Diese Aktion fand genau 111 Tage vor dem Start der Kampagne 2021/22 statt. Des Weiteren möchte der Verein mit dieser Aktion auf eine dringende Sanierung des Brunnens aufmerksam machen.