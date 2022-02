Corona, Ukraine-Krieg - auch in diesem Jahr war die Karlsruher Faschingssaison alles andere als unbeschwert. Trotz aller Umstände wollten es sich am Sonntag aber viele Narren trotzdem nicht nehmen lassen, bei einem Mini-Umzügle auf dem Karlsruher Messplatz wenigstens zeitweise für gute Laune zu sorgen.

Auch wenn die heitere Sause am Sonntagmittag mit einer geringen Anzahl an Fußgruppen teilnehmender Vereine gut in Stimmung kam, so war eines dennoch immer dabei: Das gemischte Gefühl mit Blick auf die derzeitige weltweiten Lage.

Ukraine-Krieg: Absage von Umzugsgruppen

"Natürlich haben wir lange überlegt, ob wir unser Umzügle überhaupt durchführen", so Michael Maier, Präsident des Festausschusses der Karlsruher Fastnacht. Doch mit der Mini-Ausgabe des Faschingsumzugs wolle man schließlich auch ein Zeichen setzen: "Die Fasnacht ist bunt und dieses Bunte wollen wir heute besonders nach außen tragen."

Dennoch ist die Ukraine-Krise allgegenwärtig: Kurzfristig hatten mehrere Gruppen ihre Teilnahme mit Verweis auf den Krieg im europäischen Osten abgesagt. "Das respektieren wir natürlich und können wir auch nachvollziehen", zeigt sich der FKF-Präsident verständnisvoll. Mancher Verein zeigte seine Anteilnahme an den aktuellen Ereignissen auf andere Weise und zog mit sichtbaren Statements auf.