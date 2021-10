vor 1 Stunde Karlsruhe Fasnacht in Baden-Württemberg darf stattfinden - mit diesen Regeln

Fastnacht und Karneval sollen in dieser Saison nicht noch einmal ausfallen. Das gab das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration in einer Pressemitteilung bekannt. Allerdings sind die Veranstaltungen an einige Regelungen und an Hygienevorgaben geknüpft.