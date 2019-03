vor 1 Stunde Karlsruhe/Baden-Baden/Rastatt Weniger betrunkene Jugendliche und keine Übergriffe auf Beamten: Polizei blickt zufrieden auf die vergangenen Fastnachtstage

Auf einen insgesamt positiven Verlauf des Karlsruher Faschingsumzuges kann das Polizeipräsidium Karlsruhe am späten Dienstagnachmittag zurückblicken. Das erklärt die Polizei in einer Meldung an die Presse. Auch in Baden-Baden, Bühl und Rastatt sind die Fastnachtstage überwiegend ruhig verlaufen. Auffällig dieses Jahr: Viele Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss.