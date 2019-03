Stürmischer Wochenstart: Fastnachtsumzug in Karlsruhe findet wie geplant statt, am Nachmittag soll es allerdings regnen

Ein Blick aus dem Fenster könnte den Narren in und um Karlsruhe heute gründlich die Feierlaune verhageln: Sturmböen und Regen beherrschen heute den Himmel über der Fächerstadt. Eine gute Nachricht gibt es aber doch: Der Umzug in Karlsruhe, der um 14.11 Uhr losrollt, soll trotz des Wetters nicht auf der Kippe stehen.

Ausgerechnet am Rosenmontag, einer der Höhepunkte der fünften Jahreszeit in und um Karlsruhe, zieht Sturmtief "Bennet" über die Region hinweg und sorgt für Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 90 Stundenkilometern und Regen. Das erklärt Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr gegenüber ka-news.

Der Sturm soll dabei noch bis zum Nachmittag anhalten, im Tagesverlauf könne sich aber auch mal die Sonne zeigen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gilt die Sturmwarnung bis Montagabend, 20 Uhr. Der Umzug in Graben-Neudorf, der am Rosenmontag um 14.11 starten sollte, wurde von der Gemeindeverwaltung daher bereits abgesagt, wie die Verwaltung am Montag in einer Pressemeldung bekanntgibt.

Umzug in Karlsruhe findet statt, Regen möglich

Der Fastnachtsumzug in Ettlingen soll davon aber nicht beeinträchtigt sein. "Bis dato sind keine Einschränkungen zu erwarten, da wir keine Wägen haben", erklärt Markus Utry von der der Arbeitsgemeinschaft Fastnacht der Narrenvereinigung Ettlingen im Gespräch mit ka-news am Morgen. Der Umzug soll daher wie geplant um 14.01 Uhr losziehen.

Eine weitere gute Nachricht für alle Narren, die auch am Karlsruher Fastnachtsumzug am Dienstag noch einmal ordentlich feiern möchten: Der Sturm soll sich laut Bernhard Mühr bis zum Fastnachtsdienstag legen und der Umzug nach Angaben des Festausschusses Karlsruher Fastnacht (FKF) planmäßig und ohne Einschränkungen um 14.11 Uhr an den Start gehen.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dann aber doch: Während der Dienstagmorgen noch recht trocken und sonnig verläuft, muss am Nachmittag, pünktlich zum Umzug, mit Regen gerechnet werden, so Wetterexperte Mühr abschließend.

