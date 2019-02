vor 17 Minuten Karlsruhe Närrisches Treiben in Grötzingen: Rathaussturm und Narrensprung sorgen für Änderungen im Busverkehr

In Grötzingen geht die Fastnachts-Zeit so richtig los: Am Sonntag gibt es laut Veranstalter, der Hottscheck Narrenzunft, ein "farbenprächtiges Spektakel". Die Buslinie 21 muss daher eine Ausweichroute fahren.