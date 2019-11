"Narri Narro", "Helau", "Alla Hopp" - so schallt es auch im nächsten Jahr wieder durch die Karlsruher Innenstadt. Wenn der Fastnachtsumzug Karlsruhe am 25. Februar durch die Straßen zieht, geht es wieder bunt zu. Nur eines fehlt noch: Ein Motto - da sind nun die Karlsruher gefragt.

Die Karnelvalssaison, die am Montag, 11. 11. beginnt, steht schon in den Startlöchern: Höhepunkt wird wie in jedem Jahr der große Fastnachtsumzug sein, der am 25. Februar 2020 durch die Straßen der Stadt ziehen wird. Hexen, Guggenmusik, bunte Wägen - dem närrischen Treiben steht so gut wie nichts mehr im Wege.

Doch welches Motto soll der 88. Karlsruher Fastnachtsumzug tragen? Das Organisationskomitee Karlsruher Fastnachtsumzüge (OAF) ist auf der Suche nach originelle Ideen - und ruft die Karlsruher auf, ihre Vorschläge einzureichen. Kurz, prägnant oder im Dialekt: Gesucht wird ein Ein- oder Zweizeiler.

Wer eine Idee hat, kann sie bis Freitag, 6. Dezember, unter mottovorschlag@karlsruher-festausschuss.de einreichen oder an die Geschäftsadresse des OAF (Geschäftsstelle OAF c.o. Renate Hyll, Yorckstr. 46, 76185 Karlsruhe) senden. "Der Gewinner erhält 2 Eintrittskarten für die Marktplatz-Tribüne", so die Veranstalter.