Helau, Alaaf oder Narri Narro, die 5. Jahreszeit feiert bald ihre Höhepunkte, bevor am Aschermittwoch wieder alles vorbei ist, und die Narren das Feld räumen. Einer der größten Fastnachtsfans in der Fächerstadt ist Michael Obert, der ehemalige Bürgermeister der Stadt. Er kam Anfang der 1970er Jahre zur Humoristika, seinem Bruder sei Dank. Oder etwa weil die Mutter gebürtig aus Mainz war?

Die Karnvalsgesellschaft Humoristika wurde 1928 gegründet, seit 1971 ist Michael Obert, seines Zeichens ehemaliger Bürgermeister der Stadt, schon Mitglied. Karlsruhes größter Fastnachter sozusagen. Treibende Kraft, um in die Humoristika einzusteigen, war sein Bruder. "Wenn er 1969 nicht wegen einer Kollegin der Humoristika beigetreten wäre, dann wäre ich fast bei der KGO gelandet", erzählt Obert gegenüber ka-news.

Fastnacht hat lange Tradition und Obert selbst in der Bütt

Dabei hat er das Fastnachts-Gen von seiner Mutter vererbt bekommen. "Sie war aus Mainz, da habe ich früh den Bezug zur Fastnacht mitbekommen", sagt er. "Wir sind oft hingefahren, als meine Großmutter noch lebte!" Und dann die spezielle Verbindung zur KGO: Denn Oberts Nachbar war Hardi Vogel und der war später Präsident der Karnevals-Gesellschaft Ost (KGO). "Das wäre mein Heimatverein, weil da auch der Hardi war. Wir sind wie Brüder aufgewachsen und da kam auch ein bisschen Einfluss her", erzählt der Karlsruher Michael Obert.

An Fasching, wie die sagen, die mit dem Brauchtum nicht allzuviel anzufangen wissen, fasziniert Michael Obert, dass es auch immer ein wenig politisch war. "Fastnacht war im 19. Jahrhundert das 'Kabarett des kleinen Mannes', und für mich ist der Sitzungskarneval, wie wir ihn hier in Karlsruhe begehen, sehr wichtig - mit seinen Büttenreden, die ich ja auch halte", weiß Obert zu berichten.

Was ihn ebenfalls begeistert: In der Fastnacht steckt auch ein bisschen Theater, Michael Oberts zweite Leidenschaft. "Die Humoristika hat auch viel Theater gemacht, die haben also ein Wurzel, die über die Fastnacht hinaus geht. Außerdem ist die Fastnacht frei", erklärt Obert. "Es gibt in den Sitzungen natürlich gewisse Abläufe, die eingehalten werden müssen, aber sonst ist die Fastnacht ein Produkt, in dem ganz viel untergebracht werden kann!" Tanz, Comedy, Slapstick, politisches Kabarett oder Gesang - fast alles ist möglich.

Dabei steckt hinter Fasching oder Fastnacht oder Karneval viel mehr dahinter: "Alles hat uralte Bezüge", sagt Michael Obert im Gespräch mit ka-news. Die Karlsruher Fastnacht hat zudem große Einflüsse aus dem rheinischen Karneval. "Das begann in Düsseldorf um 1829, ging dann über Köln, Mainz 1835 und Mannheim 1835 und kam dann nach Karlsruhe."

1841 gab es dann den ersten Umzugs, den letzten 1848, vor der Revolution - und dann war erstmal Schluss mit Fastnacht. "Deswegen gibt es die alten Karnevalsgesellschaften aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr, die sind damals alle zugrunde gegangen und wurden nicht wieder gegründet", sagt Michael Obert gegenüber ka-news. Neben der Karnevalsgesellschaft Badenia, die 1900 gegründet wurde, ist die Humoristika, Michael Oberts Verein, einer der ältesten in Karlsruhe.

