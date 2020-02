vor 11 Stunden Karlsruhe Karlsruher Fastnachtsumzug live: Der letzte Wagen ist gestartet - Karlsruher Politik wird aufs Korn genommen

Helau und Narri-Narro! Am heutigen Fastnachtsdienstag herrscht in Karlsruhe närrischer Ausnahmezustand, wenn der 88. Fastnachtsumzug ab 14.11 Uhr durch die Innenstadt zieht. Alle Daheimgebliebenen müssen aber nicht traurig sein: ka-news.de ist für euch an der Umzugsstrecke unterwegs und versorgt euch im Live-Ticker ab 11 Uhr mit allen Bildern und Infos!