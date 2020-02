vor 2 Stunden Melissa Betsch Karlsruhe Karlsruher Fastnachtsumzug in den Startlöchern: Veranstalter setzten auf bewährtes Sicherheitskonzept

Bunte Wägen, zahlreiche Zuschauer und viel Alkohol: Wenn am morgigen Dienstag um 14.11 Uhr der 88. Karlsruher Fastnachtsumzug durch die Innenstadt zieht, herrscht in der Fächerstadt der alljährliche närrische Ausnahmezustand. Die Sicherheit aller Beteiligten steht daher auch in diesem Jahr für Veranstalter und Polizei im Vordergrund. Wie gut sind die Verantwortlichen - vor allem nach der Gewalttat in Volkmarsen - gerüstet?