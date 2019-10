Seit Anfang der 1990er Jahre ist der Halloween-Brauch auch in Europa zu finden, seither ist das Grusel-Fest, das aus den USA auch nach Deutschland schwappte, immer beliebter geworden. Ist Halloween das neue Fasching?

Seinen Ursprung hat Halloween in Irland, schon vor 2.000 Jahren versuchten die Menschen die bösen Geister zu besänftigen oder zu vertreiben. Auswanderer brachten diese Tradition im 19. Jahrhundert später in die USA. In Amerika wurde aus den Rüben, die die Iren aushöhlten und als Laterne nutzten, dann der Kürbis. In den 1990er Jahren kamen diese Brauchtümer auch nach Deutschland.

Die Legende besagt, dass es 1991 war: Im Irak herrschte Krieg. Und weil man es unpassend fand, ausgelassen zu feiern, fiel Karneval aus. Die Lager der Spielwarengeschäfte waren aber voll mit Kostümen. Ein anderes Verkleidungsfest musste her - Halloween war auch in Deutschland angekommen. Auch in Karlsruhe gab es in der Vergangenheit immer mehr Halloween-Partys mit gruseliger Dekoration und schauerlicher Verkleidung.

Eine Party, bei der immer mehr Grusel-Fans mitmachen - zum Leid der Fastnachter. "Halloween, das ist keine Fastnacht", sagt Michael Maier, Präsident des Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) gegenüber ka-news.de.

"Seit den 90er Jahren ist Halloween ein Hype, die Industrie springt da vor allem drauf an - was anderes ist es in meinen Augen nicht!" So ganz unterschiedlich sind beide Veranstaltungen allerdings nicht: Neben der Kostümierung haben Halloween und Fastnacht auch Süßigkeiten gemeinsam.

Die Kamelle sind dann nicht bunt, sondern in schwarzes oder orangefarbenes Papier gewickelt, doch Kamelle bleibt Kamelle, ob vom Wagen geworfen oder an der Haustür verteilt.

Auch wenn beide Feste eine lange Tradition haben, schon seit Jahrhunderten gefeiert werden, im Kern unterscheiden sich Halloween und Fastnacht: "Es steckt im Namen, es geht um die Fastenzeit, davor wird nochmal gefeiert", so Maier. Fastnacht, Fasching oder Karneval - egal wie man es nennen möchte - ist ein christliches Fest. Halloween hingegen hat seinen Ursprung im heidnischen Glauben, dass die Toten in der Nacht vor Allerheiligen zwischen den Welten wandeln.

Dieser Unterschied macht sich auch in der Verkleidung bemerkbar: Während an Fastnacht alles bunt geschmückt ist und die Kostüme farbenfroh daher kommen, ist es an Halloween düster - als Anspielung auf die Geister, die in dieser Nacht von den Toten zurückkehren.

Maier selbst war schon auf der ein oder anderen Halloween-Party. "Den Spaß mache ich schon mit", sagt er. Mehr aber auch nicht. Daher sieht er das gruselige Fest auch nicht als Bedrohung für das närrische Treiben. "Es darf ruhig nebeneinander existieren. Wer meint, das feiern zu müssen, der soll das ruhig tun. Ich würde das jedenfalls nie mit Fastnacht in Verbindung bringen", beklagt Maier. Dabei wäre Halloween ein passender Einstand für die neue Fastnachts-Kampagne, denn bis zum 11.11. ist nicht mehr viel Zeit...