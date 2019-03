vor 1 Stunde Karlsruhe In Grötzingen und der Karlsruher Innenstadt tagen die Narren: Einschränkungen und Umleitungen im Bahnverkehr

Die fünfte Jahreszeit strebt ihrem Höhepunkt entgegen: Noch bis Fastnachtsdienstag feiern die Narren in Karlsruhe noch einmal kräftig, bis am Aschermittwoch das bunte Treiben für dieses Jahr zu Ende ist. Für den Fastnachtsabend der Hottscheck-Hexen in Grötzingen am Montag und den Karlsruher Fastnachtsumzug am Dienstag kündigen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) einige Einschränkungen im öffentlichen Verkehr, aber auch einige zusätzliche Busverbindungen an.