Fasching, Fastnacht, Karneval - egal wie die närrische Zeit genannt wird, für viele ist es die schönste Zeit im Jahr. Mit dem 11.11. um 11.11 Uhr fällt der Startschuss für die neue Kampagne. In Karlsruhe stürmen die Narren am heutigen Montag das Rathaus und läuten damit die Fastnachtszeit ein.

Wie es zum Startdatum, dem 11.11., für die neue Fastnachtssaison kam, darum ranken sich viele Legenden und Theorien. Eine ist, dass die 11 eine närrische Zahl sei, die zwischen den beiden "übermächtigen" Zahlen 10 (Gebote) und 12 (Apostel) steht und daher keine christliche Zahl sei. Andere ziehen den Bauernkalender heran, denn der 11. November galt lange als das Ende des landwirtschaftlichen Wirtschaftsjahres.

So oder so, am heutigen Montag stürmen die Narren das Rathaus. Auch in der Region. So beginnt der Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) die neue Saison mit der Narrentaufe und stürmt dann das Karlsruher Rathaus um Oberbürgermeister Frank Mentrup den Rathausschlüssel abzunehmen. Auch die anderen Bürgermeister der Region - von Bruchsal bis Bühl und Pforzheim bis Landau - geben nun die Macht an die Narren.

So närrisch haben es die Karlsruher und Durlacher Karnevalisten am heutigen Montag beim Rathaussturm getrieben:

