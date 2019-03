vor 1 Stunde Karlsruhe Fastnachtsumzug in Durlach: Närrisches Treiben führt zu Beeinträchtigungen bei Bus und Bahn

Am Sonntagnachmittag heißt es in Durlach wieder "Helau!" - Der alljährliche Fastnachtsumzug zieht vom Schlossplatz aus durch den Stadtteil. In dieser Zeit müssen Bus- und Bahnfahrer mit einigen Einschränkungen rechnen. Darüber informieren die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung.