Fastnachtsumzug in Durlach: Buntes Treiben trotz grauem Himmel - alle Bilder gibt's hier!

Konfetti und Gutsele regnete es am Sonntagnachmittag auf das Durlacher Pflaster - dort schlängelte sich der närrische Lindwurm durch die von Hexen, Narren und Feierlustigen gesäumten Straßen und Gassen. Die schönsten Eindrücke gibt's wie immer in unseren Bildergalerien.

Um 14.11 Uhr setzte sich der Durlacher Fastnachtsumzug auch in diesem Jahr in Bewegung. Zwischen 60 und 70 Gruppen sorgten wieder für ordentlich Stimmung in Durlach und Aue. Frei nach dem diesjährigen Motto: "Durlachs Fastnacht, keine Frage, ist schöner noch als Urlaubstage!"

Klickt euch hier durch die Bilder:

Faschingsumzug Durlach Teil II Alle Bilder