Fastnacht in Durlach: Den Umzug im Live-Ticker Revue passieren lassen

Um 14.11 Uhr geht es los: Bis zu 70 Gruppen ziehen durch die alten Gassen von Durlach. ka-news.de ist für euch live mit dabei. Hier gibt es alle Bilder und Infos.

Für alle Zuschauer, die mit der Bahn anfahren: Die Linie 1 Richtung Durlach Turmberg fährt ab 13.20 Uhr bis zirka 16.45 Uhr nur bis zur Haltestelle Auer Straße.

Die Umzugsstrecke

Los geht es in der Karlsburgstraße. Hier stellen sich die Umzugsteilnehmer auf. Es folgt: Pfinztalstraße – Gritznerstraße – Christofstraße – Auer Straße – Schinnrainstraße – Raiherwiesenstraße – Hildebrandstraße – Auer Straße. In der Rommelstraße löst sich der Umzug auf.

Live-Ticker

13:30 Gleich geht's los.

Voller Vorfreude warten alle auf den Beginn des Umzugs.

14:11 Abfahrt!

Los geht es... die Narren sind außer Rand und Band.

14:15 Helau!

14:45 Es wird gefeiert

15:11 Eine Stunde später...

...immer noch klasse Stimmung in der Durlacher Altstadt.

18.00 Ticker beendet

Der Ticker ist beendet.

Aktualisierung, 20.30 Uhr

Laut Polizei ist der Umzug friedlich verlaufen. "Es ist nichts nennenswertes vorgefallen", so ein Sachbearbeiter gegenüber ka-news.de, "eben nur das Übliche, was auf jedem Umzug so los ist."