Helau! Die närrische Zeit steuert auf ihren Höhepunkt zu! Tausende Narren werden auch in diesem Jahr wieder auf Umzügen in der Region durch die Straßen ziehen, Kamelle fangen oder mit Konfetti eingeseift. Die wichtigsten Termine und Umzüge während der Kampagne finden Sie hier.

Ob Prunksitzungen, Elferräte, Straßenumzüge und Rathausstürme - die Narren sind los! Die Faschingsbegeisterten aus der Region feiern in den kommenden zwei Wochen den Höhepunkt der diesjährigen Fasnacht bevor am Aschermittwoch das bunte Treiben schon wieder vorbei ist. Von Bruchsal bis Rastatt und Pforzheim bis Ettlingen - in der Region rund um Karlsruhe bieten die Faschingsvereine ein vielfältiges Programm für die "närrischen Tage".

So feiern die Narren in Karlsruhe

Kinderfasching des Beiertheimer Carneval Club Samstag, 27. Januar ab 14 Uhr im Gemeindezentrum Oberreut

Prunksitzung der Karnevals Gesellschaft Blau-Weiss Durlach Samstag, 27. Januar ab 19.11 Uhr in der Begegnungstätte Grötzingen

2. Prunksitzung der Straßenbahner Karnevals Gesellschaft Samstag, 27. Januar ab 19.31 Uhr im Casino der VBK, Tullastraße 71

Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Fidelio Samstag, 27. Januar ab 20.11 Uhr in der Gartenhalle

Jubiläumsprunksitzung der Karnevalsgesellschaft Humoristika Samstag, 27. Januar ab 20.11 Uhr in der Sängerhalle Knielingen

Rathaussturm, Narrengericht und Narrensprung der Hottscheck-Narrenzunft Grötzingen Sonntag, 28. Januar ab 11.11 Uhr auf dem Rathausplatz in Grötzingen

4. Inklusions-Fastnachtssitzung der Mühlburger Carnevals-Gesellschaft Sonntag, 28. Januar ab 14.33 Uhr in der Badnerlandhalle Neureut

Karnevalssitzung der Karnevalsgesellschaft Durlach Sonntag, 28. Januar ab 16.11 Uhr in der Festhalle Durlach

Burleske Operete "Die lustigen Nibelungen" Festausschuss Karlsruher Fastnacht Freitag, 2. Februar ab 20 Uhr im Badischen Staatstheater

Ökumenischer Gottesdienst zur Fastnacht des Festausschuss Karlsruher Fastnacht Samstag, 3. Februar um 11.11 Uhr in der Karlsruher Stephanskirche

Seniorensitzung der Karnevalsgesellschaft Daxlanden Samstag, 3. Februar ab 14.33 Uhr im Gehörlosenzentrum Daxlanden

Gemeinsame Prunksitzung Karlsruher CC und KG Badenia Samstag, 3. Februar um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum Südstadt

Prunksitzung des Elferrat Lyra Durlach Samstag, 3. Februar ab 19.31 Uhr in der Festhalle Durlach

Prunksitzung des Elferrat Edelweiß Daxlanden Samstag, 3. Februar ab 19.33 Uhr in der Rheinstrandhalle Daxlanden

Prunksitzung des Carneval Club Waldstadt Samstag, 3. Februar ab 20.11 Uhr im NCO Club, Delawarestraße 21

Kinderfasching beim CC Waldstadt Sonntag, 4. Februar ab 14 Uhr im NCO Club

Jugend- und Kinderfasching des Festausschusses Karlsruher Fastnacht (KFK) Sonntag, 4. Februar im Bürgerzentrum Südstadt

Närrische Seniorensitzung der Mühlburger Carnevals Gesellschaft Sonntag, 4. Februar im Gemeindezentrum St. Peter und Paul

Kinderfasching der Straßenbahner Karnevalsgesellschaft Sonntag, 4. Februar ab 14.11 Uhr im Casino der VBK

Kinderfasching beim SV Knielingen Sonntag, 4. Februar ab 14.31 Uhr in der Sängerhalle Knielingen

Kinderfasching bei der Karnevalsgesellschaft Daxlanden Sonntag, 4. Februar ab 14.33 Uhr im Gehörlosenzentrum Daxlanden

Fastnachtliche Tanzdarbietungen der FKF Schmutziger Donnerstag, 8. Februar ab 16.45 Uhr in der Sparkasse am Europaplatz

Rathaussturm und Narrenmarkt des Karlsruher CC Schmutziger Donnerstag, 8. Februar ab 18 Uhr rund um das Rathaus Grünwettersbach

Schlumpelball der KaGe Durlach Schmutziger Donnerstag, 8. Februar ab 20 Uhr in der Festhalle Durlach

Damen-Prunksitzung der Mühlburger Carnevals Gesellschaft Schmutziger Donnerstag, 8. Februar ab 20.11 Uhr in der Badnerlandhalle Neureut

Prunksitzung der KG Daxlanden Freitag, 9. Februar ab 20.11 Uhr im Gehörlosenzentrum Daxlanden

Kinderfasching des Beiertheimer CC Samstag, 10. Februar ab 14 Uhr im Gemeindehaus St. Franziskus Dammerstock

Faschingsball der "Sandhasen" Samstag, 10. Februar ab 19.31 Uhr im Heinz-Schuchmann Saal

Prunksitzung des SV Knielingen Samstag, 10. Februar ab 19.31 Uhr in der Sängerhalle Knielingen

Zunftabend der Hottscheck-Narrenzunft Grötzingen Samstag, 10. Februar ab 19.33 Uhr in der Emil-Arheit-Halle in Grötzingen

Durlacher Fastnachtsumzug Sonntag, 11. Februar ab 14.11 Uhr in den Straßen Durlachs

Kinderfasching der "Sandhasen" Sonntag, 11. Februar ab 14.31 Uhr im Heinz-Schuchmann-Saal

Grötzinger Fastnachtsobend der Hottscheck-Narrenzunft Rosenmontag, 12. Februar ab 20.11 Uhr in der Emil-Arheit-Halle Grötzingen

Rathaus-Schlüsselrückgabe durch den Festausschuss Karlsruher Fastnacht Faschingsdienstag, 13. Februar ab 11.11 Uhr am Rathaus Karlsruhe

Hexenmarkt, Kinderumzug und Hexenverbrennung der Hottscheck-Narrenzunft Faschingsdienstag, 13. Februar ab 11.11 Uhr auf dem Rathausplatz Grötzingen

86. Karlsruher Fastnachtsumzug Faschingsdienstag, 13. Februar ab 14.11 Uhr ab dem Durlacher Tor

Faschingsausklang mit der Straßenbahner Karnevals Gesellschaft Faschingsdienstag, 13. Februar ab 15.11 Uhr im Casino der VBK

Umzugskehraus und Fastnachtsverbrennung des Festausschuss Karlsruher Fastnacht Faschingsdienstag, 13. Februar ab 16.33 Uhr

Narrenbaumfällen und Fastnachtsverberennung mit dem Festausschuss Daxlander Fastnacht Faschingsdienstag, 13. Februar ab 19.11 Uhr auf dem Schlaucherplatz

Fastnachtsverbrennung Fastnacht Durlach Faschingsdienstag, 13. Februar ab 19.31 Uhr auf dem Marktplatz Durlach

Fasching in und um Bruchsal

Bruchsaler Fastnachtsumzug Sonntag, 4. Februar ab 13.33 Uhr in der Innenstadt

Rathaussturm in Bruchsal durch den Narrenrat Bruchsal Samstag, 3. Februar ab 11.11 Uhr

Prunksitzung in Büchenau bei der Büchenauer Karnevals Gesellschaft Samstag, 3. Februar ab 19.33 Uhr in der Mehrzweckhalle Büchenau

28. Monsterkonzert Brusl Samstag, 3. Februar ab 15 Uhr auf dem Otto-Oppenheimer Platz in Bruchsal

Rathaussturm in Büchenau durch die Büchenauer Karnevals Gesellschaft "Grießknöpf" Sonntag, 9. Februar ab 18.33 Uhr

Prunksitzung in Bruchsal der Großen Bruchsaler Karnevalsgesellschaft Samstag, 10. Februar ab 18 Uhr im Bürgerzentrum

67. Fastnachtsumzug in Büchenau Faschingsdienstag, 13. Februar ab 14.11 Uhr

Hexen und Narren in Rastatt

Narrensturm des Rastatter Rathauses Schmutziger Donnerstag, 8. November um 11.11 Uhr

53. Rastatter Fastnachtsumzug durch die Innenstadt mit Narrendorf auf dem Marktplatz Sonntag, 11. Februar um 11.11 Uhr

Fasching in Ettlingen

Umzug der Narrenvereinigung Ettlingen Rosenmontag, 12. Februar um 14.01 Uhr in Ettlingen

Umzug der Narrenzunft Schöllbronn Samstag, 10. Februar ab 14.01 Uhr in Schöllbronn

Narrenbaumstellen am Ettlinger Marktplatz Schmutziger Donnerstag, 8. Februar ab 19.11 Uhr

Ettlinger Faschingsnacht Samstag, 10. Februar in der Stadthalle

Närrischer Jahrmarkt in Ettlingen Sonntag, 11. Februar in der Rosenstraße

Fasching in Bretten

Brettener Bütt Sonntag, 11. Februar Februar um 19.01 Uhr in der Stadtparkhalle Bretten

Fasching in Baden-Baden

Kinderball der Baden-Badener Narrenzunft Sonntag, 4. Februar ab 14.33 Uhr Bénazet-Saal im Kurhaus

Straßenfastnacht der Baden-Badener Narrenzunft auf dem Leopoldsplatz Schmutziger Donnerstag, 8. Februar ab 11.11 Uhr

Fastnachtsumzug in Baden-Oos Faschingsdienstag, 13. Februar ab 14 Uhr

Fasching in und um Pforzheim