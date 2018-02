Die Umzüge in und um Karlsruhe erreichen die viele Narren auch gerne mal mit Bus und Bahn. Für die Zeit über Fasching bietet der KVV, wie in den letzten Jahren, die sogenannte "NarrenKarte" an. Für alle Jecken werden außerdem auch zusätzliche Nightliner-Fahrten angeboten.

Noch gute zwei Wochen, dann ist Fasching leider schon wieder vorbei. Doch wer in der heißen Phase der närrischen Tage sein Auto lieber stehen lassen will, für den hat der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) ein besonderes Angebot: die "NarrenKarte". Laut KVV können dann bis zu fünf Personen zwischen dem "Schmutzigen Donnerstag", 8. Febuar, bis Aschermittwoch, 14. Februar täglich ab 9 Uhr Bus und Bahn nutzen. Ab Montag, 5. Februar ist die "NarrenKarte" für 26 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Zusätzlich zur vergünstigen "NarrenKarte" erweitern die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) ihr Angebot an Nightliner-Fahrten. Ab dem "SchmuDo" bis Aschermittwoch gibt es zusätzliche Fahrten auf allen Nacht-Linien (S1/S11, S2, NL1/NL2, NL3/NL4, NL5 und NL6). Das teilen VBK und AVG in einer Presseerklärung mit.

Verdichtete Taktung aller Linien

In den Nächten vom "Schmutzigen Donnerstag" auf Freitag, also vom 8. auf den 9. Februar und in der Nacht von Rosenmontag, 12., auf Faschingsdienstag, 13. Februar gibt es weitere Fahrten aller Linien ab dem Karlsruher Marktplatz: jeweils um 1.30 Uhr, 2.30 Uhr und 3.30 Uhr. Somit ergibt sich ein durchgängiger Stundentakt. Nur bis auf wenige Ausnahmen verkehren alle Fahrten der S1/S11 nach Hochstetten beziehungsweise Ittersbach. Lediglich die Fahr tum 3.30 Uhr in diesen beiden Nächten endet in Ettlingen, die Fahrt um 4.30 Uhr fährt nur bis Neureut. Alle Fahrten der Linie S2 enden in Rheinstetten beziehungsweise in Spöck.