vor 1 Stunde Karlsruhe Fasching in Karlsruhe und der Region

Wenn es plötzlich Konfetti und Kamelle regnet, Menschen in bunten Kostümen durch die Straßen ziehen und von allen Seiten ein lautes "Helau!" ertönt, dann ist die fünfte Jahreszeit angebrochen. Auch in diesem Jahr werden überall in der Region wieder Büttenreden gehalten und Umzüge veranstaltet. ka-news hat die wichtigsten Termine für Sie zusammengestellt. Helau, Alaaf und Ahoi! Die närrische Zeit steht vor der Tür und Fastnachtsfans aus der ganzen Region stellen sich langsam aber sicher auf das bunte Treiben der fünften Jahreszeit ein. Mit Prunksitzungen, Kinderfasching und Umzügen stehen auch während der diesjährigen Kampagne wieder viele jecke Veranstaltungen auf dem Programm. Ob in Karlsruhe, Pforzheim, Bretten oder Rastatt - wir zeigen Ihnen, wo es sich am besten feiern lässt!