vor 1 Stunde Karlsruhe Fasching in Karlsruhe und Region: Alle närrischen Umzüge im Überblick - Helauuuu!

Es ist wieder soweit: In den kommenden Wochen nähern wir uns dem närrischen Höhepunkt der fünften Jahreszeit! Zwischen Fastnacht und Fasching heißt es wieder Helau und Narri Narro! Die Zielgerade ist gespickt mit jeder Menge launiger Prunksitzungen, Büttenreden und Umzügen. Wo die Narren in diesem Jahr los sind, gibt's in der Übersicht von ka-news.de.