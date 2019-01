vor 29 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Die Narren sind los! So feiert man Fasching rund um Karlsruhe

Wenn es plötzlich Konfetti und Kamelle regnet, Menschen in bunten Kostümen durch die Straßen ziehen und von allen Seiten ein lautes "Helau!" ertönt, dann ist die fünfte Jahreszeit angebrochen. Auch in diesem Jahr werden überall in der Region wieder Büttenreden gehalten und Umzüge veranstaltet. ka-news hat die wichtigsten Termine für Sie zusammengestellt.