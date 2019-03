vor 19 Stunden Karlsruhe "Autofasten" in Karlsruhe: KVV bietet 7-Tage-Aktionsticket in der Fastenzeit an

Fleisch, Alkohol und Smartphone: Das sind Luxusgüter, auf die viele in der Fastenzeit verzichten. Wer zusätzlich auch mal das Auto stehen lassen und in der Zeit zwischen Fastnacht und Ostern auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen will, für den gibt es auch in diesem Jahr wieder das "Fastenticket" des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) für 25 Euro.